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В Великобритании выставили на продажу праворульную «Волгу»

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Фото: motor.ru
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В Великобритании продают редкий автомобиль ГАЗ-21П «Волга» 1963 года выпуска с правым расположением руля. Об этом 14 апреля пишет Motor.

Отмечается, что пробег машины составляет 127 676 км. Кузов модели в некоторых местах имеет очаги коррозии, обивка сидений порвана, а подкапотное пространство покрыто слоем ржавчины.

Автомобиль оснащен 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с. и трехступенчатой механической коробкой передач. Отличительная особенность праворульных модификаций заключается в расположении рычага коробки передач. Он находится на полу, а не на рулевой колонке.

В настоящее время в Великобритании сохранилось только два автомобиля ГАЗ-21П «Волга». Владелец машины планирует выручить за нее £40 тыс (3,7 млн рублей).

19 января сообщалось, что на онлайн-аукционе eBay продается автомобиль Porsche 911, который был переделан в багги американскими тюнерами из фирмы Smash Customs.

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