В России массово подорожали автомобили

Несмотря на снижение спроса на автомобили в России из-за коронавируса, все основные автопроизводители увеличили стоимость своих автомобилей к началу апреля. Об этом во вторник, 14 апреля, пишет «Коммерсант».

В частности, стоимость моделей Hyundai в среднем выросла на 2%, Volvo — на 2–3%. Автомобили Cadillac и Chevrolet подорожали по моделям Escalade (на 4,7%), Escalade ESV (на 4,5%), Tahoe (на 3%) и Traverse (1,4%), Audi — в среднем на 2,5%, Jeep — на 3%, Mercedes Benz — на 3,5%, Volkswagen — на 3–5%.

Кроме того, на 3,9–7,3% увеличились в цене модели Citroen, на 1,1–8,7% — кроссоверы Nissan и на 1,9–8,3% — две модели Opel.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в среднем увеличил стоимость машин к началу апреля на 1%.

По данным участников рынка, новые автомобили в апреле практически не продаются, в том числе из-за невозможности дилеров торговать офлайн. При этом в марте закончились складские запасы автомобилей, а сроки поставки новых машин пока неизвестны.

8 апреля сообщалось, что за третий месяц 2020 года продажи новых автомобилей в стране выросли на 4% по сравнению с мартом прошлого года: россияне приобрели 162 321 машину.