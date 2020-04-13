В России изменится система подсчета количества ДТП

С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила сбора статистики о ДТП, количестве погибших и пострадавших.

Как пишет 13 апреля Motor, согласно нововведениям, подсчет количества аварий будет вестись, как и прежде. Но в статистику не попадут инциденты, которые связаны с вождением косвенно.

В частности, это происшествия, которые произошли в результате действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять принудительную остановку транспортных средств.

Также из статистики уберут сведения о погибших или пострадавших во время проведения официальных спортивных мероприятий по авто или мотоспорту, а также при постановочных действиях во время съемок фильмов и проведении театрализованных мероприятий.

Кроме того, в статистике ДТП больше не будут отражены происшествия, случившиеся из-за нарушения техники безопасности и по причине инсульта у водителя.

10 апреля сообщалось, что в Москве за передвижениями автомобилистов, которые нарушают предписанный режим карантина, проследят более 2,5 тыс. видеокамер.