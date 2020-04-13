В ГИБДД призвали отказаться от поездок на автомобиле

Российская Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок на автомобиле в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Между тем в ГИБДД отмечают, что если нельзя отказаться от поездки и автомобиль остановил инспектор, то водителю не следует выходить из машины без просьбы сотрудника.

«Водителю необходимо строго выполнять требования автоинспектора, в том числе по поддержанию безопасной дистанции», — заявили в ГИБДД.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице вводят электронные пропуска для поездок на транспорте. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформление началось 13 апреля.

С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону: (495) 777-77-77.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля, в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

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