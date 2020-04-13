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Российский завод Hyundai возобновил производство автомобилей

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Российский завод Hyundai, расположенный под Санкт-Петербургом, возобновляет производство автомобилей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 13 апреля.

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Отмечается, что предприятие будет выпускать машины с 13 по 17 апреля в одну сокращенную производственную смену. Большая часть сотрудников офиса будет работать удаленно.

Из-за распространения в России коронавирусной инфекции на заводе ужесточены требования, предъявляемые к санитарному режиму и личной гигиене сотрудников.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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