В Сети появились изображения полицейской версии родстера «Крым»

Разработчики российского молодежного родстера «Крым» опубликовали на своей странице в соцсети «ВКонтакте» изображения модели в исполнении для полиции (ДПС).

Судя по изображениям, машина для правоохранительных органов ничем не отличается от обычной версии «Крым». На крыше лишь установлены светодиодные спецсигналы, а на кузове появились синие полосы с надписью «Полиция» и «ДПС».

Отмечается, что создатели проекта провели опрос среди сотрудников полиции и выяснили, что 97% респондентов положительно отозвались о возможности проходить службу на таком автомобиле.

Родстер «Крым» создан командой BRT (Bauman Racing Team) из студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана и представлен в 2014 году, а в ноябре 2015-го на выставке «Мир автоспорта» изобретатели показали усовершенствованный вариант модели.

В основе прототипа лежит пространственная рама из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов. Прототип оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач. Привод задний. Подвеска всех колес независимая.

В случае начала серийного выпуска машины ее ориентировочная стоимость может составить 650–700 тыс. рублей.

2 декабря сообщалось, что в России завершились дорожные тесты отечественного родстера «Крым».