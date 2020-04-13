В Британии выставили на продажу BMW 1986 года выпуска без пробега

В Великобритании продают полноприводный седан BMW 325iX в кузове E30, который за 34 года с момента выпуска проехал всего 509 км.

Автомобиль был куплен датским коллекционером в 1986 году. Владелец практически не ездил на машине. При этом седан всёэто время хранился в специальном боксе с постоянной температурой. Машина находится в полностью заводском состоянии и ни разу не ставилась на учет.

Раритетный седан BMW 325iX оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Сиденья и дверные карты седана отделаны синей тканью, а кузов окрашен в цвет серебряный металлик.

Владелец автомобиля планирует выручить за него £48 тыс (4,4 млн рублей).

23 января сообщалось, что бронированный автомобиль Cadillac Town Sedan 1928 года выпуска, принадлежавший американскому гангстеру Аль Капоне, выставлен на продажу компанией Celebrity Cars из Лас-Вегаса (США).