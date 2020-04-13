Прямой эфир

В Британии выставили на продажу BMW 1986 года выпуска без пробега

0
Фото: supervettura.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании продают полноприводный седан BMW 325iX в кузове E30, который за 34 года с момента выпуска проехал всего 509 км.

Автомобиль был куплен датским коллекционером в 1986 году. Владелец практически не ездил на машине. При этом седан всёэто время хранился в специальном боксе с постоянной температурой. Машина находится в полностью заводском состоянии и ни разу не ставилась на учет.

Раритетный седан BMW 325iX оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Сиденья и дверные карты седана отделаны синей тканью, а кузов окрашен в цвет серебряный металлик.

Владелец автомобиля планирует выручить за него £48 тыс (4,4 млн рублей).

23 января сообщалось, что бронированный автомобиль Cadillac Town Sedan 1928 года выпуска, принадлежавший американскому гангстеру Аль Капоне, выставлен на продажу компанией Celebrity Cars из Лас-Вегаса (США).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Haval выпустит конкурента модели «УАЗ Патриот»
ГАЗ возобновит производство автомобилей с 13 апреля
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020