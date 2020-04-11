Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) возобновит производство автомобилей с 13 апреля. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

«Горьковский автозавод подготовился к запуску основных производств, которые возобновляют работу с 13 апреля. На заводе приняты беспрецедентные меры, чтобы защитить людей от инфекции», — заявили на предприятии.

Работа завода была приостановлена 30 марта в соответствии с указом президента России Владимира Путина о нерабочих днях.

Ранее, 9 апреля, о возобновлении производства объявил «АвтоВАЗ».

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Это было сделано для того, чтобы уменьшить количество людей в общественных местах и, таким образом, скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2. Позднее период нерабочих дней был продлен до 30 апреля. В случае улучшения эпидемиологической обстановки срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 11 апреля, в России общее число заболевших достигло 13 584 человек в 82 регионах страны. Умерли 106 пациентов, выздоровели ― 1045.

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