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Песков рассказал о мерах по поддержке экономики на фоне COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство прорабатывает дальнейшие меры по поддержке российской экономики в условиях распространения коронавируса в стране. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Прорабатываются дальнейшие меры по поддержке экономики страны, участников экономической жизни, людей. И правительство РФ, координационная комиссия, которую возглавляет (премьер-министр России Михаил. ― Ред.) Мишустин, экономические эксперты в администрации президента, лично президент участвуют в этих обсуждениях, которые ведутся», — рассказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

6 апреля правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.

В список вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок. Кроме того, в перечень включена деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Позже стало известно, что список пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей был расширен ― в перечень вошли кинотеатры и стоматологии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 11 апреля в России общее число заболевших достигло 13 584 человек в 82 регионах страны. Умерли 106 пациентов, выздоровели ― 1045.

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