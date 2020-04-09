«АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей 13 апреля

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» продолжит работу в дни, объявленные нерабочими из-за распространения коронавируса в стране. Об этом в четыерг, 9 апреля, сообщает «Лада. Онлайн».

Отмечается, что выпуск автомобилей продолжится с 13 апреля. Первой заработает линия по производству машин на платформе B0.

Предприятие частично заработало 6 апреля. В частности, возобновили работу отдельные подразделения, связанные с разработкой новых проектов, а также с учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью.

В России, по данным на среду, 8 апреля, диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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