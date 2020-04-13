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Haval выпустит конкурента модели «УАЗ Патриот»

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Фото: Haval
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Китайская компания Haval готовится представить в России новый рамный внедорожник Haval H5. Об этом 13 апреля пишет аналитическое агентство «Автостат». Автомобиль будет выпускаться на заводе компании в Тульской области.

Внедорожник Haval H5 получит двухлитровый турбированный двигатель мощностью 150 и 177 л.с., шестиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода с электронным управлением.

Ожидается, что на российском рынке новый внедорожник Haval H5 составит конкуренцию модели «УАЗ Патриот».

В настоящее время на заводе Haval в Тульской области выпускаются кроссоверы Haval F7 и F7x, рамный внедорожник Haval H9.

13 марта сообщалось, что тульский проектный институт и китайская автомобильная компания Haval подписали контракт на проектирование в России нового моторного завода.

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