В России снизилась стоимость полиса ОСАГО

В России за период с 1 января по 10 апреля 2020 года средняя цена полиса ОСАГО составила 5479 рублей, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба «Российского союза автостраховщиков» (РСА).

«В текущей ситуации мы продолжаем фиксировать небольшое снижение средней премии. Это результат огромной конкуренции между страховыми компаниями, которая вызвана ожиданиями страховщиками реформы по индивидуализации тарифов по ОСАГО. Ее очередной этап крайне важно завершить этой весной», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

В топ-5 регионов-лидеров по снижению стоимости полиса ОСАГО вошли Белгородская область (3631 рублей; −11%), Брянская область (3719 рублей; −8,8%), Архангельская область (5500 рублей; −7%), Пермский край (5188 рублей; −5,3%) и Тамбовская область (3753 рубля; −4,7%).

3 апреля сообщалось, что Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.