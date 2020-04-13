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Автомобилисты поддержали ограничение передвижения из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эксперты автомобильного портала «Дром» провели опрос и выяснили мнение водителей о том, нужно ли ограничивать передвижение по дорогам из-за вспышки коронавируса в России. В исследовании приняли участие 19 625 пользователей ресурса.

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Так, ровно 50% респондентов поддержали идею ограничить движение по всей стране. Почти 27% считают, что ограничения нужны только в тех регионах, где много зараженных коронавирусом. Оставшиеся 23% респондентов выступили против этой меры.

В Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводят электронные пропуска для поездок на транспорте. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформление началось 13 апреля.

С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону (495) 777-77-77.

Согласно последним данным портала стопкоронавирус.рф, в России зарегистрировано 18 328 случаев COVID-19, 2558 произошло за последние сутки. 148 человек скончались, выздоровели 1470 пациентов.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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