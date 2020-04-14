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В Госдуме предложили отменить алкотестеры для водителей-профессионалов

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев 13 апреля предложил заменить прохождение алкотестера для профессиональных водителей при предрейсовом медицинском осмотре на другую процедуру в связи с угрозой заражения коронавирусом. По его мнению, следует рассмотреть иные способы оценки состояния водителя.

«Известия» ознакомились с текстом телеграммы, которую парламентарий планирует 14 апреля направить председателю правительства России, председателю координационного совета при российском правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны Михаилу Мишустину.

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Васильев отмечает, что действующей процедурой прохождения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров обеспокоены водители-профессионалы, работающие на общественном транспорте, в сфере грузовых перевозок, таксисты, а также водители служебных автомобилей.

«На данный момент, данная процедура организуется с использованием алкометров (алкотестеров). При этом, для прохождения процедуры используют сменный мундштук, однако оборудование (алкотестеры) не проходят общую дезинфекцию. Подобная практика создает дополнительные риски для здоровья работников в условиях распространения коронавирусной инфекции», — подчеркивает парламентарий.

Васильев намерен попросить премьер-министра для предупреждения распространения инфекции поручить Минздраву и МВД изучить риск передачи коронавирусной инфекции при использовании алкотестеров в ходе осмотров.

«Рассмотреть возможность корректировки действующей процедуры осмотра, предусмотрев замену алкотестеров иными способами оценки состояния водителя», — говорится в телеграмме.

В разговоре с «Известиями» Васильев сказал, что в некоторых автобусных парках в алкотестер могут дунуть больше сотни человек за смену, таким образом нет гарантий, что в приборе не останется вирус.

Накануне, 13 апреля, стало известно, что работа каршеринга приостанавливается в Москве и Московской области с 13 по 19 апреля. Ограничения затронут не только автомобили каршеринга, но также и такси, у которых отсутствует разрешение на деятельность в московском регионе.

По данным на 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки, в общей сложности 1470 человек вылечились, а 148 пациентов скончались.

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