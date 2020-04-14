Завод Mercedes-Benz возобновил выпуск автомобилей в России

Российский автомобильный завод Mercedes-Benz, расположенный в подмосковном индустриальном парке «Есипово», с 13 апреля постепенно возобновляет производство автомобилей. Об этом 14 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу немецкого бренда.

Работа предприятия была приостановлена с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Завод Mercedes-Benz в «Есипово» был открыт 3 апреля 2019 года. Инвестиционный контракт на строительство предприятия был подписан губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в феврале 2017 года. Возведение предприятия началось в июне того же года.

Проектная мощность завода — 25 тыс. автомобилей в год. С конвейера сходят четыре модели: седан Е-класса, а также кроссоверы GLC, GLE и GLS.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 14 апреля в России диагностировано 21 102 случаев заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились, 170 пациентов скончались.

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