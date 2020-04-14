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Audi вывела на тесты новый электромобиль с запасом хода 450 км

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Фото: Motor1/motor1.com/CarPix
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Немецкая компания Audi тестирует на севере Швеции новый электрический кроссовер Q4 E-Tron.

Как сообщает во вторник, 14 апреля, Motor, в основе модели лежит модульная платформа MEB, на которой в дальнейшем будут выпускаться и другие электромобили Audi.

Кроссовер Audi Q4 E-Tron оборудован двумя электромоторами суммарной мощностью 300 л.с. и системой полного привода. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,3 с. Запаса энергии аккумуляторной батареи хватает для преодоления 450 км.

Согласно планам компании, серийное производство Audi Q4 E-Tron должно стартовать в начале 2021 года.

17 марта сообщалось, что компания Audi начала принимать заказы в России на новый «заряженный» седан S8.

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