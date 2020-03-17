В России начались продажи «заряженного» седана Audi S8

Немецкая компания Audi начала принимать заказы в России на новый «заряженный» седан S8. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 17 марта.

От стандартных седанов Audi A8 новинка отличается иными бамперами с алюминиевым декором, серебристыми корпусами внешних зеркал, сдвоенными патрубками выхлопной системы, а также 20-дюймовыми или 21-дюймовыми колесными дисками.

Салон отделан карбоном с трехмерным эффектом. Кресла обиты кожей Valcona или Unikat (на выбор) и оснащены электрическими регулировками.

Автомобиль оборудован четырехлитровым бензиновым мотором мощностью 571 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Седан способен разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Стоимость автомобиля начинается от 10,290 млн рублей.

6 марта сообщалось, что компания Audi в 2020 году собирается представить новое поколение модели Audi A3 в кузове седан.