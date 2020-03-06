Audi представит новое поколение седана A3

Немецкая компания Audi в 2020 году собирается представить новое поколение модели Audi A3 в кузове седан. Об этом 6 марта сообщает Motor1.

У автомобиля появятся матричные фары, большая решетка радиатора с узором в виде сот, массивные воздухозаборники. В салоне установят информационно-развлекательную систему с большим сенсорным дисплеем и цифровую приборную панель.

Отмечается, что, скорее всего, автомобиль будет предлагаться с двухлитровым бензиновым силовым агрегатом. О том, какие еще моторы будут устанавливаться на модель, неизвестно.

Главными конкурентами нового седана Audi A3 станут BMW 2 серии Gran Coupe и Mercedes A-класса. Предполагается, что автомобиль представят на автосалоне в Париже осенью этого года.

4 марта сообщалось, что Audi в конце 2020 года начнет производство нового электрического седана Audi E-Tron GT.