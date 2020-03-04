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Audi выпустит 582-сильный электрокар

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Фото: motor1.com
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Компания Audi в конце 2020 года начнет производство нового электрического седана Audi E-Tron GT. Об этом 4 марта сообщает Motor1.

Отмечается, что автомобиль будет официально представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе (США) во второй половине ноября. В основе новинки лежит платформа J1, на которой также построен спорткар Porsche Taycan.

Новый Audi E-Tron GT оснастят двумя электромоторами (по одному на каждую ось). Суммарная мощность силовой установки составит 582 л.с. От 0 до 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться за 3 с. Максимальная скорость машины составит 240 км/ч. Без подзарядки седан способен преодолеть более 400 км.

Для новинки будет доступна система быстрой зарядки, которая позволит зарядить аккумуляторы на 80% за 20 минут.

3 марта сообщалось, что Audi представила в Германии пятидверный хетчбэк A3 Sportback нового поколения.

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