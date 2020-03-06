В марте дилеры начнут ставить новые автомобили на учет

Все крупные российские дилерские центры начнут оказывать услуги по постановке на учет новых автомобилей уже в марте, максимум — в апреле. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает Autonews со ссылкой на главу Российской ассоциации дилеров (РОАД) Олега Мосеева.

«Крупные дилеры уже направили сотрудников на обучение, мелкие тоже на подходе. Проблема в том, что точек обучения не так много», — пояснил Мосеев.

С 1 января 2020 года в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь водители могут поставить машину на учет через дилерский центр. Кроме того, появилась возможность получать государственные регистрационные знаки не в отделениях ГИБДД, а в автосалонах или специализированных организациях.

Так, стоимость постановки на учет у дилеров регламентирована законом и не может превышать 500 рублей. Кроме того, стоимость самого комплекта номеров для легкового автомобиля не может превышать 2 тыс. рублей.

Отмечается, что введение новых правил регистрации машин постоянно откладывалось из-за вопросов взаимодействия Госавтоинспекции России и дилерского сообщества. На сегодняшний день автодилеры достигли взаимопонимания с ведомством.

20 января сообщалось, что россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.