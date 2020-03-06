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Названы 10 самых популярных в России марок автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эксперты агентства «Автостат» назвали десятку самых популярных автомобильных марок в России.

Наиболее популярными у россиян остаются LADA – на учете состоят 13,9 млн машин этой марки, то есть почти треть (31,3%) от 44,5 млн автомобилей, зарегистрированных в стране.

На втором месте – Toyota (3,9 млн шт.). Замкнула тройку лидеров марка Hyundai – 2,2 млн автомобилей.

В топ-5 попали Nissan и KIA с примерно одинаковыми показателями в 2,1 млн машин.

Также в ТОП-10 попали Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.

Доля остальных марок в автопарке России не превышает 2%.

5 марта аналитики назвали самые продаваемые автомобили в России по итогам февраля. Лидером стала модель Lada Granta, которая разошлась в количестве 9559 единиц. На втором месте – Kia Rio.

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