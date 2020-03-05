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Названы самые продаваемые автомобили в России по итогам февраля

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Фото: TASS/Zuma
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Самым продаваемым новым автомобилем на российском рынке по итогам февраля 2020 года стала модель Lada Granta, которая разошлась тиражом в 9559 экземпляров. Это на 9,5% меньше, чем в феврале прошлого года. Об этом в четверг, 5 марта, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место в рейтинге популярности занимает Kia Rio с результатом 8367 купленных автомобилей (+17,8). Третье место — у Lada Vesta, которую в феврале приобрели 8107 жителей России (+1,85%).

В топ-10 самых продаваемых автомобилей на российском рынке по итогам февраля вошли также Hyundai Creta (6636 ед., +9%), Hyundai Solaris (4453 ед., +0,1%), Volkswagen Polo (3966 ед., +3,7%), Toyota RAV4 (3684 ед., +101%), Volkswagen Tiguan (2924 ед., +20%), Lada Largus (2790 ед., −9,2%) и Renault Logan (2657 ед., +15,1%).

14 февраля сообщалось, что российский авторынок в январе занял пятое место в Европе.

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