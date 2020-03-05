Skoda приступила к тестам нового кроссовера Enyaq

Чешская компания Skoda тестирует новый электрический кроссовер Enyaq на европейских дорогах общего пользования. Об этом 5 марта сообщает Motor1.

Название модели происходит от ирландского слова enya, что в переводе означает «источник жизни». Автомобиль будет построен на модульной платформе MEB. Ожидается, что машину оснастят электрическим силовым агрегатом мощностью 302 л.с. Без подзарядки кроссовер Skoda Enyaq сможет проехать до 500 км. Серийную версию планируется выпускать как с передним, так и полным приводом.

В салоне появится плоская и высокая передняя панель, в которую встроен большой дисплей мультимедийной системы. Также модель оснастят трехспицевым спортивным мультирулем.

Официально электрический кроссовер представят в конце этого года. Продажи Skoda Enyaq в Европе начнутся в 2021 году.

3 марта сообщалось, что Skoda представила лифтбэк и универсал Octavia RS нового поколения.