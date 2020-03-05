Названы улицы — лидеры по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей

Больше всего неправильно припаркованных автомобилей в феврале эвакуировали с Варшавского шоссе в Москве. Об этом 5 марта сообщили «Известиям» в пресс-службе «Московского паркинга».

С Варшавского шоссе было эвакуировано 636 неправильно припаркованных автомобилей. На втором месте по этому показателю расположился проспект Мира — оттуда эвакуировали 596 автомобилей. На третьем месте — Ленинский проспект (304 автомобиля).

Более 200 автомобилей эвакуировали с Нижнего Сусального переулка, Профсоюзной и Новодмитровской улиц, Ленинградского, Кутузовского и Новоясеневского проспектов.

«Припаркованные с нарушением правил дорожного движения автомобили могут стать помехой для движения пешеходов, общественного транспорта и других участников дорожного движения. Такие машины создают аварийные ситуации на столичных улицах, поэтому мы просим водителей быть осторожными и не оставлять свои автомобили в не предназначенных для парковки местах», — отметили в «Московском паркинге».

Ранее, 3 марта, стало известно, что с начала года 18,4 тыс. человек обратились за консультациями по вопросам платных парковок в Москве.