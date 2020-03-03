Более 18 тыс москвичей получили консультации по вопросам платных парковок

С начала года 18,4 тыс. человек обратились за консультациями по вопросам платных парковок в Москве. Соответствующий пресс-релиз поступил «Известиям» во вторник, 3 марта.

С 1 января 2020 года работники Сервисных центров «Московский транспорт» ответили на вопросы и помогли разобраться в теме платного парковочного пространства 18 420 автомобилистам столицы.

«Посетители интересовались правилами оформления парковочных разрешений и покупкой парковочных абонементов, задавали вопросы о развитии велосипедной инфраструктуры Москвы, а также консультировались, как пользоваться функциями оплаты штрафов и эвакуации в приложении «Парковки Москвы», — сообщили в «Московском паркинге».

Среднее время обслуживания клиентов составило 8 минут.

Сервисные центры «Московский транспорт» находятся по адресам: ул. Старая Басманная, д. 20, к. 1 и ул. 1905 года, д. 25. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, выходные дни — 1 и 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября.

По вопросам, связанным с транспортной системой столицы, можно также обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539–54–54 или 3210 с мобильного. C начала года на горячую линию позвонили более 107 тыс. автомобилистов, интересующихся темой платных парковок.

Накануне, 2 марта, стало известно, что «Московский паркинг» получил более 3 тыс. заявок на оформление резидентных разрешений в районах расширения платной парковки.