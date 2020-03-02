В Москве подано 3 тыс. заявок на резидентные разрешения в районах расширения платной парковки

«Московский паркинг» получил более 3 тыс. заявок на оформление резидентных разрешений в районах расширения платной парковки. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба АМПП в понедельник, 2 марта. Отмечается, что больше всего заявлений поступило от жителей Таганского района.

«Оформить разрешение, чтобы бесплатно оставлять автомобиль на новых парковках, там захотели порядка 1,7 тыс. человек. По несколько сотен заявок подали резиденты районов Внуково, Соколиная Гора и Басманный», — сообщили в «Московском паркинге».

Также там отметили, что резидентные разрешения продолжают оформлять и жители других московских районов. Так, с начала 2020 года было получено более 20 тысяч заявок от столичных автомобилистов.

Благодаря резидентным парковочным разрешениям московские автовладельцы могут бесплатно оставлять машину на улицах своего района с 20.00 до 8.00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Кроме того, автолюбитель могут внести резидентную плату 3 тыс. рублей в год для круглосуточной парковки. На сегодняшний день в столице действует почти 80,5 тыс. резидентных разрешений.

Подать заявление на разрешение могут только собственники либо наниматели квартиры/ее части по договорам социального или служебного найма. Заявки принимаются в МФЦ, а также на сайте mos.ru. Срок оформления — 6 рабочих дней. Собственник имеет право оформить разрешение и на автомобиль постоянно зарегистрированного в квартире москвича, а также нанимателя (по договору, зарегистрированному в установленном порядке) с временной пропиской. На одну квартиру можно получить не более двух разрешений.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, вы можете в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону 8 (495) 539–54–54 или 3210 с мобильного, а также в сервисных центрах «Московский транспорт».

С 17 февраля парковки на 80 столичных улицах стали платными — нововведения затронули улицы вблизи торговых центров, парков, станций метро и крупных транспортно-пересадочных узлов.

В приказ вошли Беговой, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Рязанский и Южнопортовый районы, Марьина Роща, Люблино, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Соколиная Гора, а также Северное и Южное Тушино.