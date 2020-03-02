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В Москве подано 3 тыс. заявок на резидентные разрешения в районах расширения платной парковки

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Фото: Пресс-служба АМПП
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«Московский паркинг» получил более 3 тыс. заявок на оформление резидентных разрешений в районах расширения платной парковки. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба АМПП в понедельник, 2 марта. Отмечается, что больше всего заявлений поступило от жителей Таганского района.

Продолжение следует: в Москве расширят зону платных парковок
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«Оформить разрешение, чтобы бесплатно оставлять автомобиль на новых парковках, там захотели порядка 1,7 тыс. человек. По несколько сотен заявок подали резиденты районов Внуково, Соколиная Гора и Басманный», — сообщили в «Московском паркинге».

Также там отметили, что резидентные разрешения продолжают оформлять и жители других московских районов. Так, с начала 2020 года было получено более 20 тысяч заявок от столичных автомобилистов.

Благодаря резидентным парковочным разрешениям московские автовладельцы могут бесплатно оставлять машину на улицах своего района с 20.00 до 8.00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Кроме того, автолюбитель могут внести резидентную плату 3 тыс. рублей в год для круглосуточной парковки. На сегодняшний день в столице действует почти 80,5 тыс. резидентных разрешений.

Подать заявление на разрешение могут только собственники либо наниматели квартиры/ее части по договорам социального или служебного найма. Заявки принимаются в МФЦ, а также на сайте mos.ru. Срок оформления — 6 рабочих дней. Собственник имеет право оформить разрешение и на автомобиль постоянно зарегистрированного в квартире москвича, а также нанимателя (по договору, зарегистрированному в установленном порядке) с временной пропиской. На одну квартиру можно получить не более двух разрешений.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, вы можете в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону 8 (495) 539–54–54 или 3210 с мобильного, а также в сервисных центрах «Московский транспорт».

С 17 февраля парковки на 80 столичных улицах стали платными — нововведения затронули улицы вблизи торговых центров, парков, станций метро и крупных транспортно-пересадочных узлов.

В приказ вошли Беговой, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Рязанский и Южнопортовый районы, Марьина Роща, Люблино, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Соколиная Гора, а также Северное и Южное Тушино.

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