Прилучного оштрафовали в Москве за неоплату парковки

Российского актера Павла Прилучного оштрафовали за неоплату парковки в Москве. Об этом 27 февраля сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

Павел Прилучный владеет тремя автомобилями, включая Mercedes-Benz G-класса. По данным сервиса ФССП, артиста обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

Прилучный известен благодаря участию в таких проектах, как «Мажор», «Геймеры», «Союз спасения», «Рубеж», и других.

В мае 2019 года звезда телесериала «Мажор» актер Павел Прилучный забрался в чужой автомобиль и заночевал в нем. На предложение хозяйки машины вызвать полицию артист ответил согласием, но продолжал сидеть в машине, пишет «Газета.ру».