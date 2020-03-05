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Genesis выпустит новое поколение седана G80

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Фото: Genesis
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Премиальный корейский автомобильный бренд Genesis распространил первое изображение седана G80 нового поколения.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 5 марта, автомобиль будет построен на абсолютно новой платформе. При этом модель оснастят высокотехнологичными двигателями и современными электронными системами безопасности.

У нового седана Genesis G80 появятся большая радиаторная решетка, фирменные фары Quadlamps, огибающие весь корпус модели, 20-дюймовые колесные диски и широкие воздухозаборники.

Автомобиль получит полностью цифровую приборную панель, 14,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, а также «шайбу», заменившую традиционный рычаг коробки передач.

Полностью новый Genesis G80 дебютирует на корейском рынке в этом месяце.

29 января сообщалось, что в Южной Корее дебютировал премиальный кроссовер Genesis GV80.

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