Эксперты назвали число китайских автомобилей в России

В России на 1 января 2020 года насчитывалось 626,5 тыс. легковых автомобилей китайских марок, что составляет 1,4% от всего автопарка страны. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего в России зарегистрировано автомобилей марки Chery — 168,3 тыс. машин. На втором месте, по данным экспертов агентства, находится бренд Lifan с показателем 152,6 тыс. автомобилей. Третье место занимает Great Wall. Таких машин зарегистрировано 117,6 тыс. единиц.

В топ-5 китайских марок по объему парка легковых автомобилей в России также вошли Geely (111,9 тыс. шт.) и Haval (16,7 тыс. шт.).

20 января сообщалось, что в 2019 году самым популярным у жителей России китайским автомобилем стал кроссовер Geely Atlas.