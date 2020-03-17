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Volkswagen увеличил стоимость своих автомобилей в России

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Немецкий автобренд Volkswagen повысил стоимость трех своих моделей автомобилей, продающихся в России. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на экспертов сайта «Цена авто». Подорожание затронуло седан Polo, кроссовер Tiguan и «паркетник» Touareg.

Отмечается, что прибавка к стоимости Polo составила 17 тыс. рублей, Tiguan — 40 тыс. рублей, Touareg — 90 тыс. рублей. Новые цены для этих моделей сейчас выглядят следующим образом: Volkswagen Polo — от 716 900 до 1 033 900 рублей, Volkswagen Tiguan — от 1 579 000 до 2 729 000 рублей, Volkswagen Touareg — от 3 699 000 до 5 259 000 рублей.

Всего за первые два месяца 2020 года на российском рынке было продано 13 787 автомобилей Volkswagen, что на 2% больше, чем за такой же период прошлого года.

27 февраля сообщалось, что Volkswagen представила «заряженные» версии хетчбэка Volkswagen Golf нового поколения: бензиновую GTI, дизельную GTD и гибридную GTE.

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