В России стартовали продажи BMW 2-Series Gran Coupe

Немецкая компания BMW начала продажи в России нового четырехдверного седана 2-Series Gran Coupe. Об этом 16 марта сообщает Autonews.

Четырехдверный седан BMW 2-Series Gran Coupe построен на переднеприводной модульной платформе, которая лежит в основе хетчбэка BMW 1-Series. Длина автомобиля составляет 4526 мм, ширина — 1800 мм. Размер колесной базы достигает 2670 мм. Объем багажного отделения у 2-Series Gran Coupe составляет 430 л. При этом спинка заднего дивана может складываться в пропорциях 40:20:40.

На российском рынке седан предлагается с 1,5-литровым двигателем мощностью 140 л.с. и 306-сильным мотором объемом 2 л.

В базовую комплектацию автомобиля входят светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, спортивные сиденья с подогревом, аудиосистема Hi-Fi, система помощи при парковке.

Стоимость седана BMW 2-Series Gran Coupe у дилеров начинается от 1 990 000 рублей.

11 марта сообщалось, что компания BMW в середине апреля этого года снимет с производства гибридное купе и родстер i8.