BMW прекратит выпуск гибридной модели i8

Немецкая компания BMW в середине апреля этого года снимет с производства гибридное купе и родстер i8. Об этом 11 марта сообщает Motor1.

Отмечается, что автомобиль выпускался на протяжении шести лет. В декабре 2019 года с конвейера автозавода BMW в Лейпциге (Германия) сошел 20-тысячный экземпляр i8. В компании отмечают, что модель стала самым продаваемым спортивным гибридным автомобилем в мире.

Родстер и купе BMW i8 оснащаются гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя мощностью 321 л.с. и электромотора с отдачей 143 л.с. Запас хода только на электротяге равен 54 км.

14 января сообщалось, что компания BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.