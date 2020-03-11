Hyundai опубликовала изображение седана Elantra нового поколения

Корейская компания Hyundai распространила 11 марта изображения нового седана Elantra, мировая премьера которого состоится 17 марта в штате Калифорния (США).

Судя по изображениям, внешне автомобиль будет напоминать купе. У новинки появятся светодиодные фары и фонари оригинальной формы, длинный капот, широкие колесные арки.

Отмечается, что салон полностью ориентирован на водителя. На передней панели установлены два объединенных друг с другом сенсорных дисплея, с помощью которых можно управлять большинством функций автомобиля. Например, водитель сможет настроить мультимедийную систему или установить необходимую температуру.

Что касается двигателей, то Hyundai Elantra нового поколения получит 1,2-литровый бензиновый турбомотор, а также атмосферный силовой агрегат объемом 1,6 л. Кроме того, появится гибридная модификация модели.

6 марта стало известно, что в России появится обновленный кроссовер Hyundai Creta.