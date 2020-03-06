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В России появится обновленный кроссовер Hyundai Creta

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Фото: Hyundai
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Компания Hyundai объявила о скором появлении на российском рынке обновленного кроссовера Creta. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» в пятницу, 6 марта.

Так, у машины появилась новая решетка радиатора и иные 16-дюймовые колесные диски. Кроме того, автомобиль можно будет заказать с черной крышей.

Как и прежде, автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и 150-сильным мотором объемом два литра. Моторы работают в паре с механической коробкой передач или шестиступенчатым «автоматом».

Кроссовер будет доступен в комплектациях Start, Active, Comfort, Travel и Style. Стоимость обновленной модели не сообщается.

7 февраля сообщалось, что Hyundai представила на автосалоне в Дели (Индия) кроссовер Creta второго поколения, предназначенный для индийского рынка.

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