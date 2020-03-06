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Рейд по выявлению пьяных водителей пройдет в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госавтоинспекция Московской области проведет рейд по выявлению пьяных водителей. Об этом 6 марта говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта Подмосковья.

«С 6 по 10 марта на дорогах региона будут работать дополнительные экипажи ДПС, которые методом «сплошной проверки» будут останавливать все проезжающие автомобили. В первую очередь водителей проверят на трезвость. В случае обнаружения признаков опьянения и после прохождения дальнейших необходимых административных процедур протоколы по всем нетрезвым водителям направят в суд для принятия соответствующих решений.

Отмечается, что с начала 2020 года на подмосковных дорогах погибли более 100 человек. При этом половина всех ДТП в регионе происходит по вине нетрезвых автомобилистов и пешеходов.

28 февраля сообщалось, что в 2019 году наибольшее число дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах происходило по пятницам. При этом погибали в ДТП чаще по субботам.

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