В ГИБДД назвали самый аварийный день недели в 2019 году

В 2019 году наибольшее число дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах происходило по пятницам. При этом погибали в ДТП чаще по субботам. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Госавтоинспекции РФ.

Так, в прошлом году в пятницу произошло более 25 тыс. ДТП, в них погибли более 2,4 тыс. человек. По субботам жертвами ДТП стали более 3 тыс. человек. Чаще всего аварии происходили в утренние и вечерние часы. Меньше всего аварий на российских дорогах происходило по воскресеньям и средам.

Всего в России в 2019 году зафиксировано более 164 тыс. автомобильных аварий. В ДТП пострадали 211 тыс. человек, погибли — 17 тыс. человек.

21 февраля сообщалось, что заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов предложил увеличить транспортный налог для автомобилей класса «Евро-3» и ниже с 2021 года.