«УАЗ Хантер» переведут на электричество

Чешский производитель электромобилей MW Motors анонсировал выпуск сразу двух инновационных модификаций на базе ульяновского внедорожника «УАЗ Хантер». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ульяновского автозавода, поступившем в редакцию «Известий» 28 февраля.

Отмечается, что на автомобиль, который получит название MWM Spartan, установят мощный электродвигатель. Первую версию оснастят аккумулятором емкостью 56 кВт.ч. Вторую модификацию оборудуют батареей емкостью 90 кВт.ч.

В компании отмечают, что электромобили линейки Spartan призваны закрыть собой фактически пустующую западноевропейскую нишу моделей для работников фермерских хозяйств, лесной промышленности и горнодобывающих компаний.

12 февраля сообщалось, что ульяновский автозавод повысил цены на новые автомобили «Хантер», «Патриот» и «Пикап» в среднем на 15 тыс. рублей.