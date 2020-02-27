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Mercedes-Benz выпустит электромобиль с запасом хода 320 км

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Фото: Mercedes
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Немецкая компания Mercedes-Benz планирует в этом году представить новый электрический кроссовер EQA. Об этом 27 февраля сообщает Motorauthority.

В основе автомобиля будет лежать платформа модели Mercedes-Benz GLA. Отличительными особенностями автомобиля станут видоизмененные бамперы, соединяющая между собой задние фонари светодиодная полоса, а также оригинальные многоспицевые колесные диски.

Новый Mercedes-Benz EQA оснастят мощной электрической силовой установкой и комплектом литий-ионных аккумуляторов емкостью 60 киловатт-часов. На одной зарядке батарей машина может проехать до 320 км.

19 февраля сообщалось, что фирма Mercedes-AMG представила «заряженную» версию купе-кроссовера GLE Coupe, которая получила индекс 63.

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