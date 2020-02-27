Названы самые узнаваемые в РФ марки китайских автомобилей

Эксперты аналитического агентства «Автостат» и портала Авто Mail.Ru провели опрос российских автовладельцев и составили рейтинг спонтанного знания китайских брендов автомобилей (узнаваемость без подсказки). Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает «Автостат».

Так, самым узнаваемым стал бренд Geely — его указали 63,4% респондентов. Второе место заняла марка Chery 53,7%. Замыкает тройку лидеров Haval. Эту марку указал 51% россиян.

В топ-10 самых узнаваемых марок китайских автомобилей вошли также Lifan (38,8%), Great Wall (36,4%), FAW (15%), Dongfeng (8,1%), BYD (7,4%), Changan (5,6%) и Zotye (4,5%).

21 февраля сообщалось, что в России по состоянию на 1 января 2020 года насчитывалось 52,9 млн автомобилей.