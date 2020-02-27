Тюнеры выпустили 800-сильный пикап на базе Mercedes-Benz G-Class

Немецкое тюнинг-ателье Brabus выпустило пикап, который построен на базе внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает Autonews.

Автомобиль носит название Brabus 800 Adventure XLP и будет представлен публике на мартовском автосалоне в Женеве (Швейцария).

Длина автомобиля составляет 5310 мм. Дорожный просвет увеличен до 490 мм. Грузовая платформа выполнена из стали, а боковые стенки — из карбона. Салон пикапа получил отделку алькантарой и темно-коричневой кожей Burned Oak.

Машина получила четырехлитровый бензиновый двигатель мощностью 800 л.с. От 0 до 100 км/ч Brabus 800 Adventure XLP может разогнаться за 4,8 с.

В Европе автомобиль можно будет приобрести за €666 386 (47,8 млн рублей).

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