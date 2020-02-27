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Sony опубликовала видео нового электромобиля Vision-S

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Фото: youtube.com/Sony
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Японская компания Sony распространила видео, в котором показан концептуальный электромобиль Vision-S, который двигается по улицам австрийского города Грац. Об этом 27 февраля пишет Motor1.

Презентация модели состоялась в январе этого года на выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе (США). Автомобиль получил два электромотора суммарной мощностью 544 л.с. От 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 4,8 с. Максимальная скорость — 240 км/ч.

В электромобиле Sony Vision-S установлены 33 датчика, которые следят за состоянием водителя и его вовлеченностью в процесс управления машиной. В салоне на передней панели установлены пять сенсорных дисплеев. Электрокар получил доступ в интернет, а также встроенные в сиденья динамики. Также машина оборудована автопилотом.

19 февраля сообщалось, что российский автопроизводитель КамАЗ представил новый безкабинный беспилотный грузовик с электрическим силовым агрегатом, который получил название «Челнок».

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