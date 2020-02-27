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Volkswagen представил три «заряженные» версии Golf нового поколения

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Фото: Volkswagen
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Немецкая компания Volkswagen представила «заряженные» версии хетчбэка Volkswagen Golf нового поколения: бензиновую GTI, дизельную GTD и гибридную GTE. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба бренда.

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Модель построена на модернизированной платформе MQB. Автомобиль получил электронную блокировку дифференциала, адаптивные амортизаторы, спортивную выхлопную систему и красные тормозные суппорты. В салоне появилась полностью цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с большим сенсорным дисплеем.

Хетчбэк Volkswagen Golf GTI получил двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 245 л.с. Силовой агрегат может работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым «роботом».

Дизельная модификация Volkswagen Golf GTD оснащается 200-сильным двигателем объемом 2 л. Мотор работает совместно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Гибридная модель Volkswagen Golf GTE оснащается 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и электромотором. Суммарная мощность силовой установки составляет 245 л.с. Только на электричестве автомобиль может проехать до 60 км.

Публичный дебют модели состоится на автосалоне в Женеве (Швейцария) в начале марта.

25 февраля сообщалось, что новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.

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