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Renault обновила седан и универсал Talisman

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Фото: Renault
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Французская компания Renault представила обновленную модель Talisman. Машина, как и прежде, будет предлагаться в кузове седан и универсал. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает Motor1.

У новинки появилась видоизмененная решетка радиатора, антенна на крыше, иные бамперы и светодиодные фары. В салоне установлена 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 9,3-дюймовым сенсорным дисплеем.

Также водителю стала доступна полуавтономная система второго уровня. Под ее управлением автомобиль может ехать в полосе движения со скоростью до 160 км/ч.

Автомобиль получил 1,3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 160 л.с., а также 225-сильный агрегат объемом 1,8 л. Кроме того, рестайлинговую модель можно будет приобрести с дизельными силовыми агрегатами мощностью 120, 150, 160 и 200 л.с.

Продажи обновленной модели Renault Talisman в Европе начнутся летом этого года.

6 февраля сообщалось, что Renault выпустила кроссовер Duster второго поколения, который предназначен для южноамериканского рынка.

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