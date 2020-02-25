В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России

В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-служба автобренда.

Новый Volkswagen Polo стал больше выпускающейся сейчас модели. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4483 мм, 1706 мм и 1484 мм. Габариты прежнего поколения составляют 4390 мм, 1699 мм и 1467 мм соответственно.

Кроме того, теперь новый Volkswagen Polo представлен в новом кузове лифтбек. Объем багажника вырос с прежних 460 до 550 л. Машина оснащена пакетом для плохих дорог, и ее клиренс составляет 170 мм, что на 7 мм больше, чем у предшественницы.

Автомобиль получил три бензиновых двигателя мощностью 90, 110 и 125 л.с. Коробки передач — механическая и роботизированная.

Все новые Volkswagen Polo получат в базовой комплектации передние подушки безопасности, систему контроля давления в шинах, светодиодную оптику, мультимедийную систему с поддержкой App-Connect и сенсорным экраном с диагональю 6,5 или 8,25 дюйма.

В топовой версии модель будет комплектоваться 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов, передними и задними датчиками парковки, датчиками света и дождя, камерой заднего вида, климат-контролем. Опционально можно будет заказать задний стеклоочиститель, USB-разъем для задних пассажиров и другое оборудование.

17 февраля сообщалось, что Volkswagen выводит на российский рынок обновленный седан Passat.