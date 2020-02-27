Skoda опубликовала очередное фото Octavia RS нового поколения
Компания Skoda опубликовала 27 февраля на своем официальном сайте новое изображение «заряженной» версии Octavia RS следующего поколения.
Судя по изображениям, новая Skoda Octavia RS получит светодиодные фары с интегрированными ходовыми огнями, передний бампер с массивными воздухозаборниками, черную радиаторную решетку с шильдиком с названием версии. Отмечается, что в салоне автомобиля установят спортивные сиденья и мультифункциональный руль.
Впервые в истории Skoda модель Octavia RS оснастят гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Мощность двигателя составит 245 л.с. Исключительно на электротяге автомобиль сможет проехать до 55 км.
Премьера Skoda Octavia RS состоится в марте этого года на автосалоне в Женеве (Швейцария).
14 февраля сообщалось, что Skoda начала продажи на российском рынке нового кроссовера Karoq.