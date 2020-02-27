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Skoda опубликовала очередное фото Octavia RS нового поколения

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Фото: Skoda
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Компания Skoda опубликовала 27 февраля на своем официальном сайте новое изображение «заряженной» версии Octavia RS следующего поколения.

Судя по изображениям, новая Skoda Octavia RS получит светодиодные фары с интегрированными ходовыми огнями, передний бампер с массивными воздухозаборниками, черную радиаторную решетку с шильдиком с названием версии. Отмечается, что в салоне автомобиля установят спортивные сиденья и мультифункциональный руль.

Впервые в истории Skoda модель Octavia RS оснастят гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Мощность двигателя составит 245 л.с. Исключительно на электротяге автомобиль сможет проехать до 55 км.

Премьера Skoda Octavia RS состоится в марте этого года на автосалоне в Женеве (Швейцария).

14 февраля сообщалось, что Skoda начала продажи на российском рынке нового кроссовера Karoq.

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