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Renault разработала новую технологию обновления мультимедийной системы

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Фото: Renault
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Компания Renault разработала новую технологию, позволяющую автоматически обновлять программное обеспечение автомобиля — так же быстро, как на смартфоне. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает пресс-служба французского бренда.

Технология называется FOTA (Firmware Over the Air). С ее помощью можно самостоятельно и бесплатно дистанционно устанавливать новые версии программного обеспечения для мультимедийной системы автомобиля Easy Link.

Первой моделью на российском рынке, которая получит эту функцию, станет Renault Arkana. В перспективе Renault планирует сделать новый вид обновления и для других моделей, оборудованных мультимедийной системой Easy Link.

2 марта сообщалось, что Renault представила новый концептуальный автомобиль Morphoz.

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