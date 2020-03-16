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В Ford придумали новую систему помощи водителю

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Фото: motor.ru
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Американский автопроизводитель Ford представил новую систему помощи водителю, которая получила название Road Edge Detection.

Как сообщает 16 марта Motor, система с помощью установленных под лобовым стеклом камер способна различать границы асфальтированного покрытия на загородных дорогах и подруливать в случае необходимости, чтобы автомобиль не выехал на обочину.

Отмечается, что камеры сканируют границы дороги на расстоянии до 50 м и на скорости до 113 км/ч. Первыми новую систему получили модели Focus, Kuga и Puma.

11 марта сообщалось, что продажи нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E в Европе стартуют в октябре этого года.

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