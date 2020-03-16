Названа дата премьеры нового кроссовера Kia Sorento

Мировая премьера Kia Sorento нового поколения состоится 19 марта 2020 года в формате прямой трансляции в социальной сети Facebook. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий» 16 марта.

Отмечается, что такое решение было принято после отмены Женевского международного автосалона из-за рисков, связанных с распространением эпидемии коронавируса.

Внешность Kia Sorento выполнена в соответствии с фирменной концепцией «Улыбка тигра»: серийная машина получила передний бампер с большим воздухозаборником, широкую радиаторную решетку, а также узкие светодиодные фары.

В салоне нового кроссовера Kia Sorento установлены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюймов, а также беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

Помимо бензиновых и дизельных моторов, новинка получит гибридную силовую установку, состоящую из 1,6-литрового турбомотора и электродвигателя. Кроме того, кроссовер Kia Sorento оснастят новыми системами безопасности и помощи водителю.

На рынках Западной Европы продажи нового поколения Kia Sorento начнутся летом 2020 года. О сроках выхода модели на российский рынок будет объявлено позднее.

5 февраля сообщалось, что Kia представила на автосалоне в Дели (Индия) концептуальный компактный кроссовер Sonet.