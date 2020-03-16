Toyota отзовет в России более 200 гибридов Prius

Компания Toyota отзывает с российского рынка 224 гибридных автомобиля Prius. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает «Росстандарт».

Отмечается, что у машин, выпущенных с 1 августа 2016 года по 27 июня 2017 года на заводе-изготовителе был установлен бракованный замок ремня безопасности водителя.

Официальные дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для бесплатной замены замка ремня безопасности водителя.

11 марта сообщалось, что Toyota сертифицировала в России семиместный кроссовер Highlander нового поколения.