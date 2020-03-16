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Эксперт перечислил правила продажи подержанного автомобиля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Когда лучше продавать подержанную машину объяснил автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в интервью Newinform.

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Обычно весной традиционно растут продажи авто на вторичном рынке, но сейчас, по словам эксперта, из-за ситуации с курсом рубля можно «здорово прогадать». Моржаретто советует «чуть-чуть подождать».

Продажа автомобиля с пробегом — довольно трудный процесс, по его словам, однако есть общие правила, которые помогут выгодно реализовать транспортное средство.

Так, нужно подготовить чеки и квитанции на запчасти и комплектующие, привести внешний вид и салон машины в надлежащий вид. Сделать качественные фотографии и составить подробное описание к объявлению о продаже авто, набраться терпения и быть готовым ответить на интересующие покупателя вопросы.

Продавать машину можно разными способами: через дилеров, через агрегаторы, друзьям и знакомым, пояснил эксперт.

Audi, BMW и Honda –– самые перепродаваемые авто на российском рынке. Именно они в процессе своей «жизни» меняют наибольшее число владельцев, подсчитали аналитики «Авито». Отечественная Lada оказалась на 10-й позиции рейтинга, но опережает всех по общей доле на вторичном рынке. При этом средний срок владения новым автомобилем растет –– в нынешнем году он увеличился с 73 до 75 месяцев.

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